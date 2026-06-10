В Ростове за сутки сгорели два автомобиля

За минувшие сутки в Ростове-на-Дону сгорели два автомобиля. В первом случае машина загорелась в пер. Днепровском от подожженного подростками пуха. В тушении были задействованы четыре специалиста и одна единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В тот же день из-за неисправного кондиционера горело авто на ул. Вятской. Пламя на 2 кв. м потушили пять огнеборцев и одна спецмашина.

В обоих случаях никто не пострадал.

Наталья Белоштейн