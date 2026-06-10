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В Махачкале по решению суда снесут шесть верхних этажей дома

В 13-этажном доме на ул. Урадинского, 9 в Махачкале шесть верхних этажей признаны самовольной постройкой, подлежащей сносу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

«Пятый кассационный суд общей юрисдикции поддержал позицию администрации города Махачкалы и оставил в силе судебный акт апелляционной инстанции о признании самовольной постройкой многоквартирного жилого дома», — сообщили в муниципалитете.

Решением суда застройщик обязан снести самовольно возведенную часть дома.

Наталья Белоштейн

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