Полиция задержала подозреваемого в хищении ценностей из квартиры на 2 млн рублей
Полиция Калининского района задержала 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил ключи от квартиры и похитил из сейфа ювелирные изделия и деньги. Ущерб — 2,15 млн рублей.
Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Кража произошла 5 июня на улице Бутлерова. Подозреваемого задержали 8 июня на Красноармейской улице. Он арестован, следствие продолжается.