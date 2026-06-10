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Полиция задержала подозреваемого в хищении ценностей из квартиры на 2 млн рублей

Полиция Калининского района задержала 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил ключи от квартиры и похитил из сейфа ювелирные изделия и деньги. Ущерб — 2,15 млн рублей.

Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью

Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кража произошла 5 июня на улице Бутлерова. Подозреваемого задержали 8 июня на Красноармейской улице. Он арестован, следствие продолжается.

Кирилл Конторщиков

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