Полиция задержала подозреваемого в хищении ценностей из квартиры на 2 млн рублей

Полиция Калининского района задержала 21-летнего мужчину, который, по версии следствия, через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил ключи от квартиры и похитил из сейфа ювелирные изделия и деньги. Ущерб — 2,15 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Злоумышленник через несовершеннолетнюю дочь потерпевшего получил доступ к жилью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кража произошла 5 июня на улице Бутлерова. Подозреваемого задержали 8 июня на Красноармейской улице. Он арестован, следствие продолжается.

Кирилл Конторщиков