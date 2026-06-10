В Ставропольском крае утвердили список разрешенных мест для купания

Список мест, разрешенных для купания в 2026 году, утвердили в Ставропольском крае. Специалисты краевого Роспотребнадзора выдали 14 положительных заключений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В реестр вошли Комсомольский пруд в Ставрополе, пруд на территории базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусское, база отдыха «Лагуна» на участке акватории балки Ключевка и пруд в селе Казинка, пруды на территории спортивно-оздоровительного комплекса ООО «Пелагиада», зона отдыха «Родные берега» в селе Левокумское, Старое озеро в Кисловодске, база водных видов спорта на озере Буйвола в Буденновске, городское озеро Георгиевска, водохранилище «Волчие ворота» в село Новоселицкое, база отдыха «Вулкан» в к Тоннельный, прибрежная зона пруда «Лагерный» на р. Грязнушка, база отдыха «Усадьба Мопе» на участке акватории балки Ключевка и акватория Новотроицкого водохранилища, прилегающая к базе отдыха «Лагуна».

Наталья Белоштейн