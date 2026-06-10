За июнь из Челябинской области выдворили 128 нелегальных мигрантов

За июнь суды Челябинской области приняли 128 решений о выдворении за пределы страны нелегальных мигрантов, из них 94 — с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские разыскивали мигрантов, находящихся на территории России незаконно, в рамках операции «Нелегал — 2026». За девять дней мероприятий задокументировано 92 преступления и 988 административных правонарушений. Возбуждено 73 уголовных дела, в том числе пять по ст. 327 УК РФ (подделка сертификатов о владении русским языком). Выдворено 128 иностранцев, еще 170 мигрантам закрыт въезд в страну. Четыре уроженца ближнего зарубежья лишились российского гражданства за совершение тяжких преступлений.

Виталина Ярховска