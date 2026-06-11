В Краснодарском крае стоимость банкета на выпускной выросла на 12%

Стоимость банкетов на выпускные вечера в 2026 году увеличилась примерно на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет от 3,7 тыс. руб. на человека без учета дополнительных сборов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил бренд-шеф ресторанов «Фишка», The One, «Маринад» и «Дача» Олег Карачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основной причиной удорожания он назвал рост закупочных цен на продовольствие.

Господин Карачев отметил, что в 2026 году наблюдается тенденция к экономии при организации выпускных вечеров. Родительские комитеты стремятся минимизировать расходы на питание и алкогольные напитки, выбирая более доступные позиции.

«Если раньше практиковалось две смены горячих блюд, то теперь в большинстве случаев ограничиваются одной позицией — мясным ассорти. Рыбное горячее на выпускные стали заказывать гораздо реже», — пояснил бренд-шеф.

Также изменилась структура выбора мяса. Ресторатор привел данные, что ранее чаще заказывали медальоны из говядины (970 руб. за 100 граммов) или каре барашка (1,2 тыс. руб.). В этом сезоне предпочтение отдается более простым блюдам: люля-кебаб (320 руб.) или свиному шашлыку (450 руб.).

«Родители выпускников 2026 года стали больше экономить на еде и алкоголе для взрослых. От дорогих напитков отказываются в пользу более доступных или вовсе сокращают их количество», — подытожил Олег Карачев.

Наталья Решетняк