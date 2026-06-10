В Дагестане в результате ДТП погибла женщина, двое детей пострадали

Вечером 9 июня на 775 км федеральной автодороги «Кавказ» произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

По данным ведомства, 22-летний житель Хасавюртовского района за рулем Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 41-летний житель Кумторкалинского района.

«В результате ДТП 31-летняя пассажирка Lada Granta скончалась на месте происшествия. Оба водителя, 27-летний пассажир Lada Prior, а также двое несовершеннолетних пассажиров Lada Granta, 8 и 10 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева