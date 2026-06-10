Министр сельского хозяйства Дона прокомментировала закрытие хлебозавода в Азове

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко прокомментировала закрытие Азовского хлебозавода. О ситуации она рассказала в ходе предуборочного совещания в рамках «Дня донского поля».

«Завод закрыли на модернизацию, в том числе для изменения номенклатуры производимой продукции. Дефицита хлеба в регионе нет, у нас действуют крупные заводы, которые в полной мере обеспечивают спрос»,—подчеркнула Анна Касьяненко.

Константин Соловьев, Мария Хоперская