В центре Анапы ограничат движение транспорта на нескольких участках

В районе набережной Анапы ограничат движение транспорта на нескольких участках в связи с работами по асфальтированию дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Асфальтирование будет проводиться с 12 июня на улице Таманской на участке от проезда Крутого до улицы Князя Владимира, а также в проезде Крутом на участке от улицы Таманской до улицы Ивана Голубца.

По данным мэрии Анапы, работы планируется завершить до 3 июля. До этого срока будут действовать ограничения движения транспорта.

София Моисеенко