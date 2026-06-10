В центре Анапы ограничат движение транспорта на нескольких участках
В районе набережной Анапы ограничат движение транспорта на нескольких участках в связи с работами по асфальтированию дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Асфальтирование будет проводиться с 12 июня на улице Таманской на участке от проезда Крутого до улицы Князя Владимира, а также в проезде Крутом на участке от улицы Таманской до улицы Ивана Голубца.
По данным мэрии Анапы, работы планируется завершить до 3 июля. До этого срока будут действовать ограничения движения транспорта.