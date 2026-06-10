«Роснефть» взыскивает более 270 млн рублей с предприятия «Мечела»

Арбитражный суд Башкирии 9 июля рассмотрит иск компании «Роснефть» о взыскании более 270,6 млн руб. с АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу компаний «Мечел»). В сумму иска вошли основная задолженность и неустойка. Помимо нее «Роснефть» хочет взыскать проценты, начисленные с 22 апреля по день оплаты.

Как образовалась задолженность в материалах дела не указано.

БМК производит метизы, в том числе катанку, стальную проволоку, стальные канаты различных конструкций. В прошлом году убытки предприятия составили 3,3 млрд руб. при выручке более 25,9 млрд руб.

Идэль Гумеров