Шестеро жителей Стерлитамака подозреваются в незаконном восстановлении сим-карт

Шестеро жителей Стерлитамака стали фигурантами уголовных дел по ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»), сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

По данным ведомства, двое подозреваемых привлекли четырех сотрудников мобильных операторов «к перевыпуску сим-карт, принадлежащих третьим лицам, без их фактического согласия». Всего ими было восстановлено более 30 сим-карт.

По факту преступления следственным управлением УМВД по Стерлитамаку расследуются три уголовных дела, отметили в УФСБ.

Олег Вахитов