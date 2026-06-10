Аэропорт Сочи вернулся к работе после 1,5 часов ограничений

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работа авиагавани возобновилась спустя более полутора часов после их введения, сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в аэропорту, ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены аэропорт продолжил обслуживание рейсов в штатном режиме.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Актуальные данные авиаперевозчики направляют по контактам, указанным при бронировании билетов. Кроме того, информация об изменениях регулярно озвучивается через систему аудиооповещения терминала.

Из-за временных ограничений возможны корректировки расписания отдельных рейсов. В связи с этим пассажирам советуют заранее уточнять время вылета и прилета у авиакомпаний, а также отслеживать обновления на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После завершения необходимых мероприятий их отменили, а авиагавань возобновила выполнение полетов.

Мария Удовик