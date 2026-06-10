В Башкирии опять пройдут дожди

11 июня в Башкирии ожидается переменная облачность: ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет западный, северо-западный, 5– 10 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14°, днем незначительно повысится до +18...+23°.

Ночью и утром на дорогах ухудшится видимость из-за тумана, днем на северо-востоке — из-за дождя, до 500–1000 м.

В Уфе будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер будет западный, северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью — +12...+14°, днем — +19...+21°.

Майя Иванова