Педагог из Уфы стала заслуженным учителем России

Учитель физики и астрономии уфимского лицея № 153 Гюзель Уракова получила почетное звание заслуженного учителя страны, сообщил в соцсетях глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов. Знак и удостоверение педагогу вручил глава Башкирии Радий Хабиров.

Гюзель Уракова работает учителем физики и астрономии 45 лет. Ее воспитанники становятся победителями и призерами заключительных этапов всероссийских и республиканских олимпиад. «Она именно тот педагог, который умеет зажечь звезду в каждом ученике», — отметил Илвир Нурдавлятов.

Майя Иванова