Осужденного за сексуальное насилие над ребенком на Урале оставили в колонии

Тавдинский районный суд отказал в освобождении от наказания по состоянию здоровья Шамилю Фарамазову, осужденному за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в Нижнем Тагиле, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мае 2023 года Тагилстроевский суд Нижнего Тагила приговорил Фарамазова к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 11 месяцев по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие установило, что в период с мая по декабрь 2019 года Фарамазов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по ул. Металлургов в Нижнем Тагиле, совершил насилие над девочкой, которой не было 12 лет. Он знал о ее возрасте.

Фарамазов ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Помощник Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступил против удовлетворения ходатайства осужденного, указав на отсутствие у него заболевания, препятствующего содержанию в колонии.

На момент рассмотрения дела неотбытая часть срока Шамиля Фарамазова составляла восемь лет пять месяцев и четыре дня. Суд согласился с позицией прокуратуры и администрации учреждения, отказав в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ирина Пичурина