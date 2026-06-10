После атаки ВСУ фрагменты оригинальной панорамы «Оборона Севастополя» уцелели

Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года», входящего в цикл работ, посвященных обороне Севастополя в годы Крымской войны, уцелели после ночной атаки беспилотника на город. Как сообщили ТАСС в Музее обороны Севастополя, отреставрированные части картины, восстановленные после пожара 1942 года, в момент происшествия не находились в здании панорамы и готовились к экспонированию в другом филиале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Первоначальное полотно Рубо, созданное в начале XX века, было практически полностью уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Сохранившиеся фрагменты позднее были отреставрированы и возвращены в Севастополь, а ныне экспонируемая панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» представляет собой уже послевоенную работу советских художников, выполненную с использованием подлинных элементов.

В музее уточнили, что два фрагмента полотна Рубо планируется представить на открытии выставки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате попадания беспилотника в здание музея возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. Он отмечал, что ситуация остается крайне тяжелой, а сама панорама, по предварительным оценкам, получила критические повреждения.

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых эпизодов Крымской войны — бою на Малаховом кургане. Здание было спроектировано военным инженером Фридрихом-Оскаром Энбергом, а работу над живописным полотном Франц Рубо начал в 1901 году; к 50-летию обороны Севастополя панорама была открыта для посетителей.

Вячеслав Рыжков