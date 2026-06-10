В Геленджике запустят систему автоматической фиксации нарушений ПДД

На территории Геленджика планируется запуск мобильного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил мэр города Алексей Богодистов. Комплекс будет отслеживать факты незаконной стоянки транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По словам Алексея Богодистова, комплекс является полностью автоматическим и исключает человеческий фактор. Его запустят в работу для обеспечения безопасности и сохранения пропускной способности на дорогах Геленджика. Вопрос является особенно актуальным в летнем сезоне в связи с увеличивающимся потоком отдыхающих.

Мэрия Геленджика призвала водителей внимательно относиться к требованиям дорожных знаков.

София Моисеенко