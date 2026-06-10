В Самаре на 70 тысяч рублей оштрафовали 12 участников несанкционированных автогонок

В Самаре с помощью анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город» полицейские установили 17 участников заезда (стихийные автомобильные гонки). Из них 12 водителей привлекли к административной ответственности, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму порядка 70 тыс. руб. 5 зрителей не нарушали ПДД, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 30 мая в 22:00 (MSK+1) в полицию поступила информация о проведении стихийных автомобильных гонок на ул. 2-я Стадионная в Самаре, в непосредственной близости от медицинского центра. Туда отправился ближайший автопатруль, который не обнаружил несанкционированных гонок, но обнаружил «три автомобиля, 21-летние водители которых допустили нарушения ПДД РФ, схожие с правонарушениями, совершаемыми участниками подобных заездов».

По словам водителей, «к гонкам они отношения не имеют и просто собрались для обсуждения тюнинга автомобилей». Владельца иномарки и ВАЗ-2109 привлекли к ответственности за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Водителя ВАЗ-2112 — за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.

Проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), в противоправных действиях трех мужчин 2003, 2001 и 1989 годов рождения.

Руфия Кутляева