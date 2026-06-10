Из-за новых ограничений в Крыму изменили расписание поездов

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об оперативных изменениях в расписании поездов, следующих в и из Крыма, в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным компании, поезд №91/92 «Севастополь — Москва» отправится раньше запланированного времени на 6 часов 20 минут — в 14:35. Далее состав проследует по маршруту с уточненным графиком остановок, включая Бахчисарай (15:45), Симферополь (17:00), Владиславовку (19:57), Семь Колодезей (20:40), Багерово (21:21), Керчь (21:40) и Тамань (23:10). Пассажирам рекомендовано прибывать на станции заранее.

Также уточняется, что поезд №179/180 «Санкт-Петербург — Евпатория» временно будет курсировать только до Симферополя. Далее пассажиров до Евпатории доставят автобусами.

Перевозчик приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует пассажирам обращаться на горячую линию только по вопросам поездов, отправляющихся в день обращения или находящихся в пути.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 10 июня поезда дальнего следования, следующие между Симферополем и материковой частью России, будут проходить по территории региона только в светлое время суток.

Вячеслав Рыжков