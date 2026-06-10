Экологи Ставрополья отметили улучшение качества воды в трех реках региона

Специалисты ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в ходе ежегодных наблюдений зафиксировали улучшение качества воды в реках Калаус, Кума и Егорлык. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

«По состоянию на 4 июня 2026 года с данными за аналогичный период 2025 года показал положительную динамику»,— говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, специалисты отобрали 12 проб воды в наблюдательных створах рек и провели исследование по 25 показателям загрязняющих веществ в рамках выполнения государственного задания во втором квартале 2026 года.

Наталья Шинкарева