Жителя Дагестана арестовали по подозрению в занятии статуса «положенца»

Советский суд Махачкалы избрал меру пресечения местному жителю, подозреваемому в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Согласно версии следствия, в 2024 году фигурант был наделен статусом «положенец», когда отбывал наказание в исправительной колонии № 7 УФСИН России по Дагестану.

«По данным следствия, указание об этом поступило от известного в криминальных кругах лица, имеющего прозвище «Шамиль Смолянский». Подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии в учреждении вплоть до своего освобождения в июле 2025 года«,— говорится в сообщении.

Подозреваемый пробудет под арестом до 3 августа.

Как ранее сообщал “Ъ”, криминальный авторитет Шамиль Магомедов, известный как вор в законе Шамиль Смолянский, был осужден в 2021 году на 8,5 лет лишения свободы. Ему тоже вменялось занятие высшего положения в преступной иерархии.

Подробнее о деле Шамиля Магомедова читайте в материале “Ъ” «Вора в законе поставили вне закона»

Наталья Шинкарева