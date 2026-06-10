В Ставрополе направили в суд дело о мошенничестве на 4,4 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в Ленинский районный суд Ставрополя уголовное дело против 21-летнего жителя Краснодарского края. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в декабре 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денег у жителей Ставрополя. Дела в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.

Соучастники связались с жительницей краевого центра, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Потерпевшей сообщили, что ее персональные данные попали к мошенникам, и теперь ей грозит уголовная ответственность за денежные переводы на счета лиц с территории Украины. Чтобы избежать привлечения к ответственности, потерпевшей предложили снять средства из банка и передать их курьеру. Обвиняемый, исполняя роль посыльного, получил от введенной в заблуждение ставропольчанки 4,4 млн руб. наличными и передал их одному из соучастников.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская