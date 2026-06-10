Переселение жильцов из аварийного дома на Ставского запланировано на 2026 год

В Ростове-на-Дону планируется снести двухэтажное аварийное здание по адресу Ставского, 32/109. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Строение было признано аварийным в 2020 году. Изначально собственникам направили уведомление с требованием демонтировать здание за свой счет. Однако местная администрация решила взять на себя эту обязанность, учитывая значительные финансовые затраты для владельцев квартир.

Переселение жильцов запланировано на 2026 год. Ростовчанам выплатят компенсации за изъятые квартиры. После завершения выкупа жилья специалисты приступят к демонтажу здания. Работы будут финансироваться из городского бюджета.

Мария Хоперская