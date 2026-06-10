Автомобилисты Урала нарушали ПДД при переезде через ж/д-пути свыше 300 раз

За пять месяцев 2026 года на переездах Свердловской железной дороги (СвЖД) зафиксировано более 300 нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей, сообщили в пресс-службе СвЖД. Это на треть больше, чем в тот же период 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Основными причинами ДТП на переездах остаются осознанные нарушения автомобилистами правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Это может привести к авариям с пострадавшими. Например, 10 апреля в районе станции Салка в Свердловской области водитель выехал на пути при запрещающих сигналах перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновение предотвратить не удалось. Пострадали два человека.

9 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники СвЖД вместе с ГИБДД в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле вышли с разъяснительными акциями на переезды. Для водителей были проведены викторины на знание правил дорожного движения при переезде через пути. Каждый год на переездах Свердловской магистрали обновляются и устанавливаются современные предупредительные и заградительные устройства, системы освещения и электроснабжения, заменяется настил с укладкой резинокордового покрытия. В 2026 году планируется обновить свыше 140 объектов.

Всего на сети РЖД за пять месяцев произошло 106 ДТП на переездах — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 58 человек, из них 16 погибли.

Ирина Пичурина