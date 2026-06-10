«Штрафы могут массово отменяться из-за ошибок в замерах»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в окончательном чтении закон, вводящий дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в ряде общественных мест и помещений региона. Как сообщили в пресс-службе кубанского парламента, нормы вступили в силу с 1 июня 2026 года. Документ предусматривает запрет на курение на остановочных павильонах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также у входов в подъезды многоквартирных домов. Депутаты поддержали введение административной ответственности за нарушение новых запретов. Судебный юрист из Краснодара Юрий Митин считает, что практическое применение закона будет проблемным из-за сложностей с определением и доказыванием расстояний до запретных зон, неоднозначности точек отсчета и отсутствия единых четких методик измерения.

Юрий Митин

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«С точки зрения иерархии норм и полномочий субъекта РФ эти ограничения в целом укладываются в федеральную конструкцию. Федеральный закон №15-ФЗ не только сам устанавливает запреты, но и прямо разрешает регионам вводить дополнительные ограничения: это закреплено в части 6 статьи 12. Поэтому сам по себе факт появления в Краснодарском крае дополнительных "радиусов" и новых запретных зон не противоречит федеральному регулированию, если регион не отменяет и не смягчает федеральные запреты и не вводит исключения, которых федеральный закон не допускает.

По представленному тексту краевой закон именно ужесточает режим (добавляет новые места и расстояния, распространяя запрет на никотинсодержащую продукцию и кальяны), а значит, базово находится в пределах предоставленных субъекту полномочий. Главная практическая проблема будет не в "праве края запретить", а в том, как в каждом конкретном деле доказывать, что человек находился "менее чем в 5/10/15 метрах" от нужного ориентира. Закон использует разные точки отсчета: где-то это "внешняя граница территории" организации, где-то "вход в подъезд", где-то "стена многоквартирного дома", а где-то "вход в помещение" торговли/общепита/услуг или органов власти. При этом метод измерения и то, какую именно точку считать "входом", в самом краевом законе не расписаны.

В правоприменении обычно берут кратчайшее расстояние по прямой по горизонтали (условно "как рулеткой по земле"), но спорные ситуации неизбежны: у здания может быть несколько входов (основной, запасной, служебный), у торгового объекта или ТЦ — несколько входных групп, у помещения арендатора — вход из галереи и отдельный вход с улицы, а у МКД — крыльцо/пандус/козырек, что порождает вопрос: от чего именно мерить?

По территориям больниц, школ, санаториев и т. п. дополнительный риск в том, что "внешняя граница территории" юридически корректнее всего привязывается к границе земельного участка по ЕГРН, но на местности люди ориентируются на забор или фактическую площадку, а они не всегда совпадают с кадастровой границей. В результате оспаривание постановлений часто будет упираться не в сам запрет, а в качество доказательств: чем и от какой точки измеряли, правильно ли выбрали ориентир, можно ли воспроизвести замер и однозначно идентифицировать место. Из этого вытекают и потенциальные основания для судебных споров и запросов на разъяснения.

Самые конфликтные формулировки — те, где привязка идет к входам в помещения, "предназначенным для…", потому что на практике нужно ответить, какой вход учитывается и что именно считать "помещением": все здание, конкретный магазин/кафе внутри здания, вход в рынок как комплекс или вход в отдельный павильон.

Второй блок спорности — многоквартирные дома: край вводит радиусы "10 метров от входов в подъезды" и "5 метров от стен МКД" с оговоркой про "специально выделенные места". Но статус "специально выделенного места" в российском праве не возникает просто потому, что жильцы поставили урну или повесили табличку; в федеральном №15-ФЗ допущение курения в специально выделенных местах связано с определенными требованиями к организации таких мест, а решение о создании места обычно требует надлежащего волеизъявления собственников и соблюдения установленных требований.

В реальности будут споры о том, было ли место действительно "специально выделенным" в юридическом смысле или это просто неформальная точка курения.

Наконец, закон края отсылает к ответственности по краевому КоАП (№608-КЗ), и здесь тоже зона возможных отмен постановлений: кто именно уполномочен составлять протокол, какая статья применяется, как фиксируется событие и дистанция, насколько корректно оформлены материалы. Штрафы могут массово отменяться из-за ошибок в замерах. Что касается бизнеса — кафе, магазинов, гостиниц, торговых центров,— прямой адресат запретов по смыслу нормы это курящее лицо, но фактически у собственников и управляющих появляются новые организационные задачи и риски.

Во-первых, расширение запретных зон почти всегда требует привести в порядок информирование: у входов логично размещать понятные обозначения, чтобы снизить конфликты и продемонстрировать добросовестность, хотя обязанность по знакам в целом вытекает из федеральной статьи 12, а не только из краевого закона. Во-вторых, бизнесу придется управлять входной группой: если раньше у двери стояла урна/пепельница и люди курили впритык, то теперь такое поведение очевидно попадает в запретный радиус, а значит, собственник/арендатор будет вынужден либо убрать инфраструктуру, которая стимулирует курение у входа, либо организовать альтернативную точку за пределами 15 метров (при этом важно учитывать, чья это территория и не нарушаются ли правила благоустройства). В-третьих, особенно для ТЦ и крупных объектов размещения появится потребность во внутреннем регламенте для охраны/персонала: как корректно просить посетителей отойти, куда направлять, когда вызывать полицию/фиксировать нарушение.

Наконец, вопрос, появится ли у юрлиц административная ответственность, зависит от того, как именно сформулированы составы в краевом №608-КЗ и какая практика сложится: нередко штрафуют прежде всего физлиц, но при определенных конструкциях ответственности (или при нарушениях требований по обозначению запрета) риски могут возникать и у организаций, если контролирующий орган сочтет, что на подконтрольной территории не обеспечено соблюдение установленного режима».