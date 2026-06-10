В Ростове подключат горячую воду на улицах Еременко и Соколова

Ростовские тепловые сети завершили ремонтные работы на четырех объектах в городе и начали подключение горячего водоснабжения для десятков жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонт завершили на улице Еременко, 52. К горячему водоснабжению подключат дома по адресам: улица Еременко, 48, 50, 502, 503, 52. Также работы завершили на проспекте Соколова, 31. После заполнения трассы получат горячую воду дома по адресам: проспект Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75; улица Малюгиной, 188; проспект Чехова, 94а, 94б; улица Лермонтовская 161; улица Филимоновская, 156; проспект Ворошиловский, 46176, 26, 58, 60, 64, 78, 80, 82; улица Красноармейская, 178; улица М. Горького, 130, 136, 140, 148, 185. В течение дня водоснабжение вернут в дома в пределах: переулок Островского, 105, 119, 119а; улица Лермонтовская, 48, 6163, 71, 104; проспект Буденновский, 67; улица Филимоновская, 92.

Ремонт закончили на пересечении переулка Островского и улицы Пушкинской. После заполнения трассы подключат адреса: улица Пушкинская, 3870, 40, 42, 44; проспект Буденновский, 35, 37, 4148, переулок Островского 58, 58а, 68.

Ремонтные работы продолжаются по адресу проспект Стачки, 19016. Включение горячей воды отложено до завершения ремонта по адресам: проспект Стачки, 1881, 1883, 1901б, 1901, 1902, 1903; улица Зорге, 16, 18, 20, 2291, 22; улица Сладкова, 871, 87, 85. Запланированный срок устранения дефектов — 10 июня 2026 года. В усиленном режиме ведутся работы в микрорайоне Вертолетное поле по адресу улица Проселочная, 19. Ремонт осложняется труднодоступностью ненадежных участков тепловых сетей. По этой причине завершение работ перенесено на 10 июня 2026 года.

Мария Хоперская