В КБР за неулпату налогов задержали руководителя компании-оператора по отходам

ФСБ и Следственный комитет задержали руководителя компании-оператора по обращению отходов в Кабардино-Балкарии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Следствие установило, что при выполнении государственных контрактов компания намеренно искажала налоговую отчетность для необоснованного снижения платежей. В итоге организация не перечислила в бюджет налоги на сумму свыше 500 млн рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение и выбрали меру пресечения. Правоохранители провели около 30 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии по месту жительства руководства компании и в офисах.

Столичное управление Следственного комитета ведет уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 199 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов и страховых взносов организацией.

Мария Хоперская