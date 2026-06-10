Эвакуированные после аварии на газопроводе жители Кизилюртовского района вернулись домой

Более 140 человек, эвакуированные из-за взрыва и пожара на газопроводе Моздок—Казимагомед, вернулись в свои дома. Об этом в своем канале в Max сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, взрыв и последующий пожар произошли 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. Восстановительные работы после пожара на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед в Дагестане могут продлиться до трех суток.

Глава Кизилюртовского района опроверг информацию о том, что причиной аварии могла явиться атака беспилотников. Жителей района признали не распространять непроверенные данные.

Наталья Шинкарева