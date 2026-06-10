Власти Ростова-на-Дону планируют демонтировать паркоматы из-за их невостребованности

Власти Ростова-на-Дону планируют демонтировать паркоматы в центре города из-за их невостребованности и экономической неэффективности. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения южной столицы изданию «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Устройства не функционируют должным образом и требуют значительных расходов на техническое обслуживание. В городе установлено 143 паркомата французского производства Parkeon, количество которых за последние три года не увеличивалось.

«Сохранение паркоматов как способа оплаты парковки при существующей доле безналичных и мобильных платежей является неэффективным. Отказ от паркоматов в пользу мобильных сервисов является приоритетным шагом из-за их экономической неэффективности. Обслуживание физических терминалов обходится значительно дороже суммы поступающих через них платежей», — пояснили в департаменте.

Основным способом оплаты парковки в Ростове стало мобильное приложение RuParking — на него приходится 80% от общего объема транзакций. Остальные 20% оплат распределяются между другими официальными сервисами: СМС-сообщениями на короткий номер 7878, личным кабинетом на официальном интернет-портале www.rndparking.ru, банкоматами и терминалами оплаты Сбербанка и Центр-Инвест.

Мария Хоперская