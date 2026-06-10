На поддержку фермерства в Ростовской области направили 1,2 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области объем государственной поддержки на развитие фермерских хозяйств составил 1,2 млрд руб. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным губернатора, малый агробизнес производит более 25% валовой продукции агропромышленного комплексан региона.

«В общероссийском рейтинге наши фермеры тоже на хорошем счету: второе место – по сбору зерновых и зернобобовых культур и по производству мяса, четвертое место — по производству молока и овощей»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева