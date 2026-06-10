На площади Победы в Салехарде демонтируют мемориалы

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) с площади Победы на ул. Титова собираются демонтировать мемориальные сооружения для проведения благоустройства и реновации площади, говорится в постановлении городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С площади уберут барельефы, коленопреклоненного солдата, таблички с именами участников Великой Отечественной войны, Вечный огонь, постаменты и другие объекты. После проведения работ их вернут на места, которые определены дизайн-проектом.

На площадь Победы вернутся солдат, Вечный огонь, некоторые таблички, земля с мест боевых действий и районов Ямала. Список имен участников ВОВ разместят на новых установленных пилонах, на них также смонтируют новую надпись «Вечная память павшим за Родину 1941-1945 г.г.». Будет заменена существующая центральная стела. Другие объекты перенесут в Парк Победы на правом берегу реки Преображенка.

Объекты при проведении работ временно будут храниться у МКУ «Салехардская дирекция городского хозяйства», их также могут принять на хранение музеи города.

Ирина Пичурина