В Калининском районе Челябинска началось строительство 22-этажного ЖК

В Челябинске на проспекте Победы началось строительство 22-этажного жилого дома «Монолог». Согласно данным с сайта ДОМ. РФ, в настоящий момент на площадке ведется установка свай для будущего фундамента.

Будущий ЖК появится рядом с торгово-развлекательным комплексом «Метелица». Общая жилая площадь дома составит 7,4 тыс. кв. м. В ЖК будет 140 квартир: 20 однокомнатных, 60 двухкомнатных, 40 трехкомнатных и 20 квартир с четырьмя и более комнатами. Помимо жилых помещений, предусмотрены офисы, подземная стоянка с 45 парковочными местами. На территории планируют разместить детскую и спортивную площадки.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2029 года.

Работы ведет ООО «Специализированный застройщик „Каскад“». Компания зарегистрирована в Челябинске в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% доли ООО принадлежит Евгению Дементьеву, 49% — Алексндру Ежикову. Они же являются совладельцами челябиснких управляющих компаний «Новое поколение» и «Самоцвет». Согласно «СПАРКу», в 2025 году СЗ «Каскад» получил выручку от продаж в размере 4,9 млрд руб., чистую прибыль — 1,7 млрд руб. В Челябинске компания также построил ЖК «Соседи», «Новое поколение», «Яблоневый».

Ольга Воробьева