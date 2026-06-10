В Челябинске спрос на товары для кемпинга увеличился на 55%

В апреле 2026 года интерес челябинцев к товарам для кемпинга увеличился на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го. Продажи мангалов, плиток и горелок выросли в 3,3 раза, а средняя цена этой продукции составила 16,9 тыс. руб. Данные предоставило «Авито».

На ресейл-рынке продажи увеличились в 3,4 раза. Кроме того, челябинцы стали активнее интересоваться походной мебелью. Продажи этой категории товаров выросли в 2,1 раза при средней цене в 2,2 тыс. руб.

Продажи рюкзаков и экипировки увеличились на 81% (средняя цена — 3,6 тыс. руб.), походной посуды — на 76% (1,5 тыс. руб.), палаток, тентов и шатров — на 30% (11,7 тыс. руб.).

Ольга Воробьева