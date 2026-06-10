Избирком зарегистрировал новых депутатов челябинского заксобрания

Избирательская комиссия Челябинской области зарегистрировала в качестве депутатов регионального законодательного собрания Марину Белозерцеву и Дмитрия Сумина. Решение было принято на 147-м заседании госоргана. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Представители партии «Справедливая Россия» официально стали депутатами заксобрания области вместо ушедших Василия Швецова и Алексея Чеченина. Марину Белозерцеву и Дмитрия Сумина в качестве претендентов на их места выбрал совет регионального отделения партии эсеров.

Виталина Ярховска