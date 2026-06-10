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На трассе в Тюменской области погиб водитель и пострадал ребенок

В результате ДТП на 40 км дороги Центральный — Емуртла — Видонова —граница Курганской области погиб водитель автомобиля и пострадал ребенок, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария произошла в ночь с 8 на 9 июня. По предварительной информации, 45-летний водитель «Лада Гранта», житель деревни Видонова Упоровского округа, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Пассажир, восьмилетний мальчик, получил тяжелые ранения. «У матери мальчика в этот день был день рождения»,— говорится в сообщении.

На посмертной экспертизе определят, был ли трезв водитель в момент аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ирина Пичурина

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