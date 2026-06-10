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В Ростове отремонтируют мемориал Павшим воинам до 30 августа

В Ростове-на-Дону начался ремонт мемориального комплекса Павшим воинам в сквере имени Фрунзе, который должен завершиться до 30 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В ходе восстановительных работ специалисты заменят плиточное покрытие и укрепят центральную лестницу памятника.

Мемориальный комплекс представляет собой объект культурного наследия, созданный в честь бойцов Красной Армии, которые освобождали Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах. Также памятник увековечивает память ростовчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Мария Хоперская

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