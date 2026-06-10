На ЧМЗ в Челябинске три автобуса изменят маршруты из-за аварии на сетях

В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят маршруты из-за коммунальной аварии. Они два дня будут объезжать проблемный участок, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об автобусах №42, 43 и 72. Коммунальная авария произошла на перекрестке Шоссе Металлургов и улиц Сталеваров и Хлебозаводской. Автобусы с 10 июня будут направляться по Хлебозаводской, Пекинской и улице 32-й Годовщины Октября, выезжая на улицу 50-летия ВЛКСМ.

Завершить работы и вернуть автобусы на привычные маршруты планируется 12 июня в 12:00.

Ольга Воробьева