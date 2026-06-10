Ущерб от схода вагонов в Невинномысске превысил 2,5 млн рублей

Невинномысский городской суд Ставропольского края вынес приговор старшему электромеханику по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Материальный ущерб в результате допущенного им ЧП превысил 2,5 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Следствие установило, что обвиняемый не выявил вовремя отсутствие механического замыкания электропривода стрелочного перевода и не принял меры по устранению неисправности. В результате три вагона с грузом одного из городских предприятий сошли с рельсов.

Суд признал электромеханика виновным в совершении преступления и приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Хоперская