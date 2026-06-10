Газоснабжение трех районов Дагестана восстановят за трое суток

Восстановительные работы после пожара на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед в Дагестане могут продлиться до трех суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время без стабильной подачи газа остались жители части Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Работы по устранению последствий аварии начнутся завтра с наступлением светлого времени суток.

Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», взрыв и последующий пожар произошли 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. В ликвидации последствий задействованы 25 человек и семь единиц техники, в том числе 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Мария Хоперская