Расходы жителей Ставропольского края на хлеб увеличились на 47%

По результатам первых пяти месяцев 2026 года расходы жителей Ставропольского края на покупку белого хлеба выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на компанию Эвотор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продажи классического пшеничного хлеба из белой муки на юге России растут последние два года. В Ставропольском крае с 2024 по 2026 год расходы на его покупку увеличились на 47%. Затраты на приобретение нарезного батона в регионе выросли в два раза с 2024 по 2026 год. За первые пять месяцев 2025 года траты увеличились на 17%, а в 2026 году — еще на 28%.

Менее популярный бородинский хлеб также показал рост продаж. В январе-мае 2025 года относительно того же периода 2024 года объемы продаж в рублях выросли на 12%, в 2026 году — на 3% к 2025 году и на 15% за два года. Расходы на покупку чиабатты на Ставрополье за два года увеличились на 41%. В 2025 году рост составил 8%, а в 2026 году — уже 31%.

Кроме того, в мае 2026 года в регионе выросла средняя цена нарезного батона на 20% и составила 58 рублей. Средняя стоимость лаваша также увеличилась на 34% — до 78 рублей по данным на май 2026 года.

Мария Хоперская