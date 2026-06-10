В Пятигорске завершено расследование по мошенничеству с землями на 240 млн рублей

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела против организованной группы из Пятигорска. Фигуранты обманным путем выкупили два федеральных земельных участка в Железноводске общей площадью более 3,7 млн кв. м, причинив государству ущерб около 240 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвиняемые — двое жителей Пятигорска, один из которых организовал группу и вступил в сговор с неустановленными лицами из коммерческих организаций с целью приобретения права на федеральное имущество — два крупных земельных участка в Железноводске. Фигурант разработал схему их незаконного выкупа по заниженной стоимости. Согласно действовавшему в 2007 году законодательству, добросовестный арендатор мог выкупить участок по рыночной цене.

Участники группы изготовили поддельные отчеты об оценке и кадастровые планы. Согласно фиктивным документам, цена первого участка была занижена со 181,9 млн руб. до 5,1 млн руб., а второго — с 55,3 млн руб. до 4 млн руб. Затем в администрацию города подали заявления и документы от имени арендаторов. В результате обмана были вынесены постановления о предоставлении земли в собственность по заведомо ложной стоимости. Договоры купли-продажи были подписаны, а право собственности зарегистрировано. После оформления прав собственности обвиняемые приступили к легализации незаконно приобретенного имущества. В организованную группу вошли родные брат и сестра организатора. Участники использовали подконтрольные юридические лица и номинальных собственников.

В ходе легализации недвижимость несколько раз дробилась на множество мелких участков. С ними проводились цепочки фиктивных сделок: купли-продажи между аффилированными лицами без реальной передачи денег, дарения, внесения в уставные капиталы, а также пожертвования муниципалитету. Часть участков была реализована сторонним покупателям по формальной стоимости.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении третьей участницы организованной группы расследование продолжается.

Мария Хоперская