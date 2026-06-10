Над акваторией Черного моря и другими регионами сбили 326 беспилотников

В течение прошедшей ночи над регионами России силы ПВО ликвидировали 326 беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 9 июня до 07:00 10 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 300 БПЛА над Краснодарским крем, Крымом и акваторией Черного моря. Также беспилотники сбивали над Ростовской, Воронежской, Брянской, Белгородской и другими областями России.

Утром 10 июня в Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. В настоящее время режим снят, жителям и гостям города опасность не угрожает.

София Моисеенко