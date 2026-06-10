Малый агробизнес Ростовской области получит поддержку 255 млн рублей

Власти Ростовской области выделят более 255 млн руб. из бюджета региона на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса. Об этом «РБК Ростов» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поддержку планируется оказать не менее 36 проектам субъектов малого предпринимательства. Среди них: крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Финансирование также направят на создание малой сельской пекарни и развитие сельского туризма. Кроме того, поддержка будет предоставлена участникам специальной военной операции. Они смогут получить гранты «Агромотиватор» на конкурсной основе. Для проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений максимальный размер гранта составит не более 7 млн руб., по другим направлениям отрасли — не более 5 млн руб.

Максимальный объем бюджетных средств на государственную поддержку донских агроагрегаторов в 2026 году может составить порядка 70 млн руб. К агроагрегаторам относятся сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие в сфере обращения фермерской продукции.

В рамках господдержки этим организациям могут компенсировать затраты, связанные с приобретением и внесением в неделимый фонд объектов для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, шерсти, пищевых лесных ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции. Компенсацию предоставят также за оборудование для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, специализированного автотранспорта. Размер компенсации не превысит 30% затрат, но не более 20 млн руб. из расчета на один агроагрегатор.

Мария Хоперская