В Татарстане в 06:50 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане отменили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Чистополь отменена», — говорится в сообщении.

В республике в 04:35 ввели режим беспилотной опасности, в 05:04 сообщили о ракетной опасности, в 05:47 — об угрозе атаки БПЛА.

Во время действия режима в аэропортах Нижнекамска и Казани действовали ограничения на полеты, сейчас их сняли.

UPD: в Татарстане в 10:24 отменили режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова