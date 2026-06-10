Железнодорожные маршруты в Крым через Ростов ограничили дневным временем

Железнодорожные составы, направляющиеся в Крым и обратно через Ростов, будут въезжать на территорию полуострова исключительно в дневные часы. Об этом сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новую схему передвижения железнодорожного транспорта ввели в ночь на 10 июня. Ночные поездки составов «Таврия» по Крыму сокращаются.

Десять поездов теперь будут завершать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная. В их число входят составы из столицы, следующие в Симферополь и Евпаторию, поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь. Также ограничения коснулись железнодорожных маршрутов из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.

Мария Хоперская