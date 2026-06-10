Угроза применения БЭК отменена в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил отмену угрозы атаки безэкипажных катеров утром 10 июня. Режим действовал более получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, в настоящее время опасности для жителей и гостей Новороссийска нет. Тревога на территории муниципалитета не вводилась.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников ВСУ ночью 8 июня, в результате чего произошел пожар на территории перевалочного комплекса. 9 июня в оперативном штабе Краснодарского края заявили о полной ликвидации возгорания.

София Моисеенко