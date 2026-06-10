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Угроза применения БЭК отменена в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил отмену угрозы атаки безэкипажных катеров утром 10 июня. Режим действовал более получаса.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, в настоящее время опасности для жителей и гостей Новороссийска нет. Тревога на территории муниципалитета не вводилась.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников ВСУ ночью 8 июня, в результате чего произошел пожар на территории перевалочного комплекса. 9 июня в оперативном штабе Краснодарского края заявили о полной ликвидации возгорания.

София Моисеенко

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