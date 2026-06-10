В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Утром 10 июня в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на осуществление полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации подчеркнули, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Ранним утром временные ограничения на полеты также вводились в аэропорту Сочи, но в настоящий момент они уже сняты.

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки безэкипажных катеров, о чем заявил глава города Андрей Кравченко.

София Моисеенко