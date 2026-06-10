В Новороссийске объявили угрозу атаки БЭК
На территории Новороссийска объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК), об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
При включении сирен жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без остекления. При угрозе атаки БЭК также запрещается находиться на открытом пространстве около моря.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рекомендовал горожанам соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях.