Захар Прилепин заявил, что не планирует возвращаться в политику

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью РИА Новости сообщил, что не намерен возобновлять политическую деятельность. Его членство в «Справедливой России» заморожено, новых решений о карьере он не принимал, пишут РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Его членство в «Справедливой России» заморожено

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Его членство в «Справедливой России» заморожено

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю»,— сказал господин Прилепин.

В последнее время он сосредоточен на литературных и общественных проектах.

Кирилл Конторщиков