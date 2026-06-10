Захар Прилепин заявил, что не планирует возвращаться в политику
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью РИА Новости сообщил, что не намерен возобновлять политическую деятельность. Его членство в «Справедливой России» заморожено, новых решений о карьере он не принимал, пишут РИА Новости.
Его членство в «Справедливой России» заморожено
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю»,— сказал господин Прилепин.
В последнее время он сосредоточен на литературных и общественных проектах.