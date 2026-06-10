В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении предупреждения в связи с угрозой применения безэкипажных катеров.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По его словам, при включении сирен сигнала «Внимание всем» жителям первой береговой линии рекомендуется не подходить к окнам и укрываться в помещениях, не выходящих на сторону моря, либо в комнатах без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах и кладовых.
Горожанам также предписано избегать пребывания на открытых пространствах у береговой линии. Власти просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, включая каналы администрации и местное радио.
Отмена режима будет объявлена после стабилизации обстановки.